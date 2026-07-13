ERM2026: JNE declaró fundada apelación de López Aliaga para postular como teniente alcalde

Andina

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por Renovación Popular, decisión que habilita a Rafael Lopez Aliaga para postular como candidato a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, del próximo 4 de octubre.

La apelación presentada por dicha organización políticacuestionaba la Resolución N° 04301-2026-JEE-LICN/JNE que declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliagacomo teniente alcalde de Lima, precisando que se mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031.

Tras evaluar las pruebas presentadas por la defensa legal de Renovación Popular, los magistrados del Pleno del JNE publicaron esta noche el sentido de su fallo declarando fundada la apelación.

El Pleno del JNE revisó, en audiencia pública virtual, un total de 30 recursos de apelación referidos a inscripción de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales correspondientes respecto de solicitudes de inscripción procedentes de varias circunscripciones del interior del país.

En aras de la transparencia, la audiencia pública fue transmitida en directo por el canal JNE Media (552 de Movistar) y por streaming mediante las redes sociales de la institución. Las sesiones se realizan a través de la plataforma Zoom, en la que los abogados de las partes exponen sus alegatos, en estricto cumplimiento del debido proceso.

Las resoluciones correspondientes (de los 30 expedientes analizados) serán publicadas próximamente, en las cuales se expondrán los fundamentos que sustentan las decisiones adoptadas por el Pleno del JNE, en última y definitiva instancia.

Cabe indicar que el supremo tribunal electoral es presidido por Roberto Burneo Bermejo e integrado por Martha Elizabeth Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzelli.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });