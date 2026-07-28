Ernesto Álvarez jura como ministro de Justicia y Derechos Humanos

Andina

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, tomó juramento a Ernesto Julio Álvarez Miranda en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gabinete que encabeza Luis Galarreta.

Laceremonia de juramentación del nuevo Gabinete Ministerialse lleva a cabo en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

Álvarez Miranda, quien juró al cargo de manera virtual, se desempeñó anteriormente como presidente del Consejo de Ministros (2025-2026).

Es abogado constitucionalista y docente universitario. Además, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional (2007-2014), institución que también presidió.

Reemplaza en el cargo a Luis Jiménez Borra, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) durante el gobierno de José María Balcázar.