Escuela Técnica del Ejército realizará entrega de armas a futuros suboficiales

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército - ETE realizará la tradicional Ceremonia de Entrega de Armas, en la cual participarán 217 alumnos de primer año, 130 alumnos de segundo año del Programa Especial de Formación de Suboficiales del Ejército (PEFSOE) y 29 alumnos del Programa Especializado Técnico Profesional (Asimilados AF-2026).

Durante la actividad, losfuturos suboficiales del Ejército del Perúrecibirán el arma que simboliza la confianza depositada por la institución, así como el compromiso permanente con la defensa, la seguridad y el desarrollo de la Nación.

El general de brigada Larry Vargas Neira, director de la Escuela Técnica del Ejército del Perú, destacó que este grupo de hombres y mujeres se incorporarán a una tradición centenaria, forjada por generaciones de militares que entregaron lo mejor de sí en defensa de la patria.

“Como director de la Escuela Técnica del Ejército, me siento orgulloso de esta nueva generación de futuros suboficiales, profesionales técnicos, jóvenes de diferentes rincones del país, que se preparan con vocación, liderazgo y espíritu de servicio para contribuir a la seguridad, el desarrollo y la grandeza de nuestra Nación”,expresó.

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Ante autoridades militares, familiares e invitados, los futuros suboficiales reafirmarán su compromiso con los valores que distinguen al

Ejército del Perú.

Cada arma entregada representará una responsabilidad asumida con convicción, preparación y profundo respeto por la misión constitucional que cumple el Ejército en beneficio de todos los peruanos.

"Con esta actividad, la Escuela Técnica del Ejército ratificará su compromiso de formar profesionales militares íntegros, altamente capacitados y preparados para responder a los desafíos de la defensa nacional, consolidando su prestigio como una institución educativa de excelencia reconocida dentro y fuera del país",resaltó la institución.

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