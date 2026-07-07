Estación del Metropolitano se denominará “Ministerio de Justicia / Domingo Orué”

Andina/Estación Del Metropolitano Se Denominará

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La estación del Metropolitano ubicada en el cruce de la Vía Expresa y la avenida Domingo Orué se denominará “Ministerio de Justicia / Domingo Orué” fortaleciendo de ese modo la identificación de un espacio que conecta a miles de ciudadanos con los servicios esenciales del Estado y en conmemoración por los 200 años de vida institucional de dicho ministerio.

La referida estación del Metropolitano fue renombrada en una ceremonia que contó con la participación delministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra;el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y el presidente

ejecutivo de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar.

“El rostro de la justicia merecía estar presente en la ciudad permanentemente, como una señal que aquí, muy cerca, se encuentra la entidad que estará luchando por defender los derechos de los peruanos a través de su Defensa Pública”, expresó el ministro Jiménez.

Asimismo, subrayó que la entidad está desarrollando acciones como la campaña “Justicia móvil – Defensa sin barreras”, servicios en los centros ALEGRA a nivel nacional y las mejoras de la legislación.

“Cada vez que lean el nombre Ministerio de Justicia / Domingo Orué, recuerden que muy cerca de aquí existe esta institución que se encargará, permanentemente, de velar por el cumplimiento y las libertades de todos los peruanos”, finalizó el ministro.

También participaron de la ceremonia la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Yessica Yabar Ugarte; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y otros funcionarios de ATU y Minjusdh.

Convenio de cooperación

De otro lado, el ministro Luis Jiménez presenció en el Minusdh la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Yessica Yabar Ugarte, y el presidente ejecutivo de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar.

Este acuerdo permitirádesarrollar acciones conjuntas de orientación, difusión y sensibilización sobre los servicios de Defensa Pública dirigidas a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte. El convenio también alcanza a los servidores y colaboradores de la ATU, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

"Con esta alianza se busca fortalecer el acceso a la justicia, promover una cultura de legalidad y respeto por los derechos humanos, y contribuir a una movilidad urbana más segura, inclusiva y orientada al servicio de la ciudadanía", informa el Minjusdh.

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