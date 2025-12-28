Estado de emergencia: presidente José Jerí supervisó megaoperativo en Independencia

El presidente José Jerí supervisó el despliegue de más de 900 efectivos de la PNP. - Andina/Prensa Presidencia

Lima 28 Dic. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí Oré, participó en el despliegue de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que anoche ejecutaron un megaoperativo en Independencia, con patrullaje integrado, control de identidad e intervención de las principales calles del distrito ubicado en Lima norte.

El Ministerio del Interior, en su cuenta en la red social X, precisa que el jefe de Estado supervisó el despliegue de más de 900 efectivos que ejecutan operativos de control territorial en zonas priorizadas de Lima norte como parte del estado de emergencia para luchar contra la criminalidad.

Lo acompañan los ministros del Interior, Vicente Tiburcio; y del Ambiente, Miguel Espichán, añade.

En la jornada, que busca reforzar el control territorial y la seguridad ciudadana, participan unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) como la Diroes, Halcones, Tránsito, SUAT, División de Emergencia, Extranjería y comisarías del distrito de Independencia.

(FIN) JOT