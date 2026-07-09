Estado refuerza alerta ante probable Fenómeno El Niño y eventos naturales

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero; y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Carlos Manuel Yañez Lazo, informaron sobre las acciones de preparación que viene impulsando el Estado ante los escenarios asociados a un probable Fenómeno de El Niño y otros eventos naturales.

Esto se dio en elmarco de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas(CMDA), que se desarrolla en la ciudad del Cusco.

Durante sus declaraciones,los representantes resaltaron que la gestión del riesgo de desastres constituye un componente fundamental de la seguridad nacionaly requiere la participación articulada de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de la ciudadanía, para reducir los posibles impactos en la población.

El jefe del Cenepred explicó que los escenarios de riesgo por lluvias intensas y déficit hídrico vienen siendo monitoreados y que los comunicados técnicos permitirán conocer la evolución de la probabilidad de un fenómeno de El Niño hasta marzo de 2027.

Precisó que las lluvias intensas podrían tener mayor incidencia en el norte como Tumbes, Piura, Áncash, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad; mientras que el déficit hídrico podría afectar principalmente a la sierra sur, como Arequipa, Puno y Cusco.

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“Tiene que haber un involucramiento de todas las autoridades nacionales, regionales y locales en todo lo que corresponde a lPreviewos trabajos frente a estas emergencias”, enfatizó.

Asimismo, indicó que el país se encuentra en una etapa de preparación y mitigación frente a estos posibles escenarios.

En ese sentido, señaló que ante lluvias intensas se deben ejecutar acciones comola descolmatación de ríos, construcción de defensas ribereñas y protección de puentes; mientras que, frente al déficit hídrico, corresponde adoptar medidas relacionadas con la disponibilidad y gestión del recurso hídrico.

Por su parte, el jefe del Indeciseñaló que la institución viene trabajando en la preparación para la respuesta y rehabilitación ante emergencias, con especial énfasis en fortalecer las capacidades de autoridades y población.

Indicó que actualmente se vienen tomando previsiones ante un escenario de fenómeno de El Niño que podría presentarse entre diciembre y los primeros meses del 2027, de acuerdo con los pronósticos y evaluaciones correspondientes.

“Nosotros, como Indeci, permanentemente estamos dando capacitación a diferentes autoridades y ahí llamamos a la población al tema de la concientización, con la finalidad de que ellos puedan practicar también su plan familiar de emergencia en casa”, subrayó.

Ambas autoridades también recordaron que el Perú se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica por formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que exhortaron a la población a fortalecer su cultura de prevención mediante la elaboración del plan familiar de emergencia, la identificación de zonas seguras y la preparación de la mochila de emergencia.

Finalmente, en el marco de la XVII CMDA, Indeci y Cenepred destacaron que la prevención y la preparación permiten reducir los efectos de los fenómenos naturales. En esa línea, hicieron un llamado a las autoridades y ciudadanos a actuar con anticipación, considerando que, aunque eventos como los sismos no pueden predecirse, sí es posible disminuir sus consecuencias mediante una adecuada organización y respuesta.

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