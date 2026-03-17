Perú.- El exministro de Defensa Luis Arroyo, nuevo primer ministro de Perú tras la renuncia de Miralles

El hasta ahora ministro de Defensa de Perú, Luis Arroyo, presta juramento como nuevo primer ministro, en presencia del presidente del país, José Balcázar - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora ministro de Defensa de Perú, Luis Arroyo, ha sido investido nuevo presidente del Consejo de Ministros, poco después de que su predecesora, Denisse Miralles, haya presentado su dimisión, apenas un día antes de la fecha prevista para que el gabinete interino acuda al Congreso para solicitar su voto de confianza.

Arroyo ha prestado juramento al cargo en una ceremonia encabezada por el mandatario interino, José Balcázar, que llegó a la Presidencia peruana después de que una moción de censura se llevara por delante a su predecesor, José Jerí, en otro episodio de inestabilidad política e institucional en el país latinoamericano.

El ahora presidente del gabinete es un general de división retirado del Ejército y, entre otros organismos ligados a la cartera militar, ha trabajado en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), donde ha coordinado actividades de preparación, respuesta y rehabilitación ante las emergencias por los desastres naturales, según recoge el diario 'La República'.

Arroyo ha abandonado el Ministerio de Defensa, que será liderado a partir de ahora por Carlos Díaz Dañino, general de Brigada del Ejército. Asismimo, se han producido cambios en las carteras de Mujer y Poblaciones Vulnerables (Edith Pariona reemplaza a Hary Yzarra), Economía (Rodolfo Acuña sutituye a Gerardo López), Interior (José Zapata en lugar de Hugo Begazo) y en Educación (María Esther Cuadros reemplaza a Erfurt Castillo), mientras que el resto de ministros mantienen sus cargos.

El nombramiento y ceremonia de investidura llega apenas horas después de que Miralles haya presentado su "renuncia irrevocable" al puesto "en atención a la solicitud" de la propia Presidencia peruana.

Así lo ha dicho la ahora exprimera ministra 21 días después de su nombramiento, en una carta a Balcázar en la que ha asegurado que continuará "poniendo (sus) capacidades y experiencia al servicio del Estado desde donde se requiera y sea más útil para Perú, con la misma dedicación y vocación de servicio que ha guiado (su) trayectoria profesional".

Por su parte, la Presidencia peruana ha manifestado en redes sociales su agradecimiento a Miralles por "los servicios prestados" al país "en un contexto importante" y desea "éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos" a quien también fuera ministra de Economía.

La dimisión de Miralles se produce después de que algunos de los grupos parlamentarios como Avanza País y Renovación Popular hayan avanzado que votarán en contra del Consejo de Ministros, según recoge la emisora RPP.

Cabe recordar que, además de la ahora exprimera ministra, los ahora exministros de Justicia, Interior y Educación, además del titular de Vivienda, Wilder Sifuentes, que se mantiene en el puesto, están siendo investigados debido a diversas irregularidades, que van desde la falsificación y la colusión agravada al genocidio, según ha informado la prensa peruana. En el caso de Miralles, por presuntos delitos ambientales cuando estuvo al frente de una agencia de inversión.