Perú.- Expediente Electrónico para alimentos y régimen de visitas opera en 385 juzgados y salas

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi, implementó en 385 órganos jurisdiccionales de todo el país el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para los procesos de familia que procesan demandas de alimentos, régimen de visitas y sus respectivas variaciones.

Se alcanzó esta cifra, tras la inauguración de las plataformas tecnológicas en 56 juzgados y tribunales de las cortes de Cajamarca (15), Lima Este (15), Junín (14) y Lima Norte (12), así como en 39 órganos jurisdiccionales pertenecientes a los distritos judiciales de Apurímac (11), El Santa (10) y Ucayali (10) y Amazonas (8).

Tello Gilardi recalcó que esta iniciativa es impulsada como parte de un firme compromiso institucional para fortalecer la tutela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bajo el principio del interés superior que los salvaguarda.

“Estas cifras reflejan una decisión institucional contundente de construir un Poder Judicial moderno, transparente, innovador, así como cercano a las necesidades de las personas y capaz de brindar un servicio que tiene como centro a la persona, su dignidad y la defensa de sus derechos”, afirmó.

Refirió que la transformación tecnológica impulsada por su gestión permite dar mejores respuestas en un área tan neurálgica y sensible como es el Derecho de Familia, con el objetivo de eliminar obstáculos y barreras que impiden acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

“La especialidad de familia tiene que ver con la vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, cuyos proyectos de vida no dependen de ellos, sino de los adultos, y muchas veces son tomados como trofeos de guerra, por lo que somos los jueces y las juezas los llamados a no permitir tal situación”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el EJE y la MPE son herramientas que fortalecen ese propósito, al disminuir los tiempos de tramitación y promover mayor transparencia, lo que permite una respuesta judicial oportuna; además, refuerzan la trazabilidad y la seguridad de la información, lo cual contribuye a prevenir actuaciones indebidas dentro del proceso.

“Hay que decir que detrás de cada documento, de cada expediente, hay una historia de vida; hay un dolor de los niños y de las niñas, familias fracturadas, incertidumbres, y ahora, con esta tecnología, podemos hacer de manera más célere estos procesos”, recalcó.

A su vez, la presidenta dela Comisión de Trabajo del EJE, jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, indicó que la puesta en marcha de estas plataformas digitales representa la consolidación de una transformación orientada a brindar una justicia más cercana a las necesidades de la ciudadanía.

Como se recuerda, el EJE fue implementado el 2017 para optimizar la gestión judicial y fortalecer la transformación digital del sistema de justicia, lo cual permite presentar demandas y escritos de forma virtual, acceder digitalmente a expedientes judiciales, reducir tiempos procesales, facilitar el trabajo remoto y garantizar procesos más transparentes y seguros.

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