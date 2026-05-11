Expertos analizarán bicameralidad y su aporte a la lucha contra el crimen y la corrupción

Andina/Convocatoria Para La Conferencia De Este

Lima 12 May. (ANDINA) -

En un contexto marcado por la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y la corrupción, el Congreso de la República, a través de la, realizará la conferencia “El valor de la bicameralidad II: calidad legislativa para enfrentar el crimen y la corrupción”.

Se trata de“un espacio de análisis orientado a examinar cómo el sistema bicameral puede contribuir a mejorar la calidad de las leyes en el país”,explicó la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, en una nota de prensa.

El evento contará con la participación de especialistas en materia penal y anticorrupción, como

Christian Salas Beteta, Luis Lamas Puccio y Julio Rodríguez Delgado.

Los expertos abordarán temas clave en este contexto: el rol de la bicameralidad en el fortalecimiento del proceso legislativo, la revisión de normas y la

construcción de marcos legales más eficaces frente al crimen.

La actividad se realizará elmartes 12 de mayo a las 5:00 p.m. en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República(avenida Abancay 209, Cercado de Lima) y estará abierta al público en general.