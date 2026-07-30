Andina/Cortesía

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad acudió esta tarde al Cementerio Campo Fe de Huachipa a visitar la tumba de Alberto Fujimori junto a su hija, la presidenta Keiko Fujimori, tras lo cual ambos pusieron de relieve la firma del Acta de Brasilia (1998), importante hito en la relación bilateral entre el Perú y el vecino país.

El exmandatario señaló que la última vez que estuvo en el Perú fue hace casi 30 años y que el motivo de su visita fue acompañar a la mandataria en los actos detransmisión de mando,así como visitar el lugar donde reposan los restos del expresidente peruano.

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Mencionó que ambos tuvieron una amistad muy importante tras la firma del acuerdo y que esta ha sido cultivada también por sus respectivas familias, al recordar que la hoy jefa de Estado del Perú y su hija Paola fueron primeras damas en la época en que se firmó el

Acta de Brasilia.

"(Alberto Fujimori y yo) empezamos siendo prácticamente enemigos. Estuvimos a punto de iniciar una nueva guerra entre Ecuador y Perú y terminamos firmando la paz 77 días después de que yo asumí la presidencia",declaróMahuada la prensa.

"Así que esta visita para mí es muy significativa, porque demuestra mi admiración por un presidente que, en la negociación de la paz, se jugó por el Perú y tuvo la misma valentía que tú mencionas",agregó el expresidente ecuatoriano al dirigirse a la

jefa de Estado, a quien deseó muchos éxitos, así como al Perú.

Por su parte, lapresidenta Keiko Fujimoriseñaló que para ella ha sido muy emotivo recordar todo lo que significó elproceso de pacificacióny los momentos de amistad surgidos a partir del mismo.

"Y por eso agradezco al presidente Mahuad. Y los peruanos le agradecemos a él y a mi padre de haber tenido la valentía de firmar un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador. Acuerdo de paz que hoy perdura, que los pueblos abrazan, que es institucional y que todos los gobiernos siguientes lo han venido fortaleciendo", expresó.

De igual modo, la mandataria del Perú resaltó que a la toma de mando de este 28 de julio asistió el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien, dijo, seguirá trabajo para seguir fortaleciendo los lazos de amistad entre ambos países.