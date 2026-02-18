Perú.- El expresidente de Perú José Jerí defiende su mandato con "entrega" tras ser destituido en una moción de censura

El expresidente de Perú José Jerí - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú José Jerí ha defendido este miércoles su gestión con "responsabilidad y entrega" al frente del país latinoamericano, en un mensaje de despedida hacia sus connacionales tras ser destituido en una moción de censura del Congreso apenas cuatro meses después de asumir el cargo.

"Servir a Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar", ha señalado en una publicación en TikTok junto a un vídeo con imágenes de su paso por la Presidencia peruana.

Jerí ha defendido que "no es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente" y ha asegurado que "cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega desde que fue investido presidente en octubre de 2025 en sustitución de Dina Boluarte.

El que fuera también presidente del Congreso ha defendido que, en este corto mandato, "dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes", que están convocadas para el próximo 12 de abril, así como "seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro".

Asimismo, ha asegurado que seguirá trabajando "por el Perú que soñamos: seguro y digno para todos", una labor que ejercerá desde su escaño. "Gracias por tanto. Nos vemos pronto", ha concluido.

Una moción de censura se llevó por delante este martes al presidente interino tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Jerí se enfrentaba a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias.

El Congreso se decide ahora entre José María Balcázar, respaldado por la bancada del izquierdista Perú Libre, y la candidata Maricarmen Alva, que cuenta con el apoyo de la bancada de Acción Popular (centroderecha), en una segunda votación puesto que ninguno de los cuatro candidatos --los dos mencionados además de Héctor Acuña, apoyado por Honor y Democracia (derecha); y Edgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, de centroizquierda-- ha conseguido el mínimo de 59 votos para hacerse con la Presidencia.