Perú.- El expresidente peruano Castillo pide declarar ante el Supremo antes de que responda a su apelación

Archivo - El expresidente de Perú, Pedro Castillo - stringer / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha reclamado intervenir ante el Tribunal Supremo para prestar declaración y defenderse antes de que se resuelva la apelación que presentó contra su condena por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, exigiendo "derecho de defensa y a ser oído.

"Mi recurso de apelación contra la condena de 11 años permanece en la Corte Suprema desde el 7 de enero de 2026 y, tras más de 8 meses de espera, el mismo día previsto para su calificación (23 de septiembre de 2026), esta fue dejada sin efecto a raíz de una inhibición, lo que vuelve a paralizar la revisión de mi condena mientras permanezco privado de libertad desde el 7 de diciembre de 2022", ha denunciado Castillo en un mensaje en redes.

Al hilo, el exmandatario ha exigido al Supremo que le "conceda el uso de la palabra el 1 de octubre de 2026, antes de resolver la inhibición" de su apelación.

"No pido privilegios ni pretendo dilatar el proceso, sino ejercer mi derecho de defensa y a ser oído", ha argumentado, citando para ello el informe de opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que, subraya Castillo, calificó su "privación de libertad como arbitraria" y solicitó su "inmediata" libertad.

Castillo se encuentra cumpliendo una pena de once años de prisión por delitos de rebelión por el intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y convocar una nueva constituyente en respuesta al bloqueo que el Legislativo sometió a sus intentos de poner en marcha nuevas leyes.

Además de esta condena, Castillo tiene abierto otro frente por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.