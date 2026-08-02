Fallece Fernando D'Alessio, fundador de Centrum PUCP y exministro de Salud

Andina/Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El vicealmirante (r) y profesor Fernando D'Alessio, fundador y primer director general de Centrum PUCP, falleció hoy en Lima a los 82 años.

En su trayectoria profesional dejó una huella en la educación superior, la gestión pública y la formación de líderes militares y empresariales en el país.

En 1999 fundó Centrum PUCP, junto con el entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor Salomón Lerner Febres, institución que dirigió hasta 2017.

Durante su gestión, la escuela obtuvo tres acreditaciones internacionales, se posicionó entre los principales rankings globales de educación de posgrado en negocios y consolidó un modelo académico de excelencia que ha formado a miles de directivos de toda Latinoamérica.

Oficial de la Marina de Guerra del Perú, donde ocupó la Comandancia General de Operaciones Navales, D'Alessio también fue

ministro de Salud (2017-2018) y ministro de Educación (2020).

Como académico y autor, publicó obras de referencia con casas editoriales de porte global, tales como El proceso estratégico: un enfoque de gerencia y Liderazgo y atributos gerenciales: una visión global y estratégica, utilizados en universidades de América Latina.

"Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca. Nuestra comunidad recoge su legado con gratitud y el compromiso de honrarlo y perpetuarlo",afirmó Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP.

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