FAP culminó envío de 14.5 toneladas de ayuda humanitaria para afectados en Venezuela

Andina/Fap Culminó Envío De 14.5 Toneladas De

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) culminó con éxito el traslado de 14.5 toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad de Caracas, en Venezuela, destinada a atender a las familias afectadas por los terremotos registrados en ese país, como parte de las acciones de apoyo y solidaridad impulsadas por el Gobierno peruano.

A bordo de un avión Hércules, la FAP transportó bienes de ayuda alimentaria y no alimentaria donados a esa nación a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre ellos alimentos, carpas, ropa de abrigo y otros artículos de primera necesidad para contribuir a la atención de la emergencia.

La operación fue realizada por un avión Lima 100 Hércules, aeronave con capacidad para transportar hasta 20 toneladas de carga, lo que permitió efectuar el vuelo directo entre Lima y Caracas para entregar la ayuda en el menor tiempo posible, según informó el Ministerio de Defensa.

"Esta misión se enmarca en las acciones de cooperación internacional del Estado peruano para brindar asistencia a la población afectada por desastres, mediante el empleo de las capacidades logísticas y operativas de la Fuerza Aérea del Perú", precisó el sector.

El avión partió esta mañana desde el Grupo Aéreo N° 8con 14 toneladas de ayuda humanitaria, entre ellos alimentos como arroz, azúcar, fideos, aceite, atún, así como carpas, camas plegables, mesas plegables, ollas, kits de aseo, entre otros.

El jefe del Indeci, general EP (r) Luis Vásquez, quien supervisó la partida de la aeronave, destacó que el envío representa una muestra de la solidaridad del pueblo peruano y reafirma el compromiso del Gobierno con los principios de ayuda humanitaria.