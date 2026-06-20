FAP incorpora moderno avión para potenciar su capacidad de transporte aéreo estratégico

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) incorporó a su flota un moderno avión Boeing 737-800NG que le permitirá fortalecer sus capacidades de transporte aéreo estratégico.

El Ministerio de Defensa informó, a través de su cuenta en la plataforma X, que esta moderna aeronave permitirá potenciar las misiones de ayuda humanitaria, entre ellas las evacuaciones aeromédicas, atención ante desastres naturales y transporte de pasajeros y carga.

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"Un nuevo impulso para nuestras capacidades aéreas. La Fuerza Aérea del Perú marca un nuevo hito en su proceso de modernización con la llegada del Boeing 737-800NG a la Base Aérea Las Palmas, fortaleciendo sus capacidades de transporte aéreo estratégico", informó el sector Defensa.

También destacó que de este modo la FAP ampliará su capacidad de acción cívica que desarrolla en beneficio del país.

"Esta moderna aeronave potenciará misiones de ayuda humanitaria, evacuaciones aeromédicas, atención ante desastres naturales y transporte de pasajeros y carga, permitiendo servir con mayor eficiencia y oportunidad a todos los peruanos", manifestó el Ministerio de Defensa.

(FIN) HTC