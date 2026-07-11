FAP lideró ejercicio multisectorial de respuesta a incendios forestales y fenómeno El Niño

Andina/Fap Lideró Ejercicio Multisectorial De

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) lideró el ejercicio multisectorial “PAAMARI II - Piura 2026”, desarrollado en las instalaciones del Ala Aérea N° 1, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a incendios forestales y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La Institución planificó, condujo y articuló las operaciones, integrando a entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para optimizar la respuesta conjunta ante emergencias.

El ejercicio reunió a personal especializado de la FAP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y otras instituciones, que participaron en un entrenamiento conjunto orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional y la interoperabilidad en escenarios de alta complejidad.

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Durante la jornada se pusieron en práctica diversas capacidades operacionales de la FAP, entre ellas el empleo del avión C-27J Spartan equipado con el Sistema Guardian, que permitió el lanzamiento aéreo de cajas biodegradables con agua para la atención inicial de incendios forestales.

Asimismo, participaron los helicópteros MI-17 y Bell 212, equipados con el sistema Bambi Bucket, con capacidad para transportar y descargar grandes volúmenes de agua sobre las zonas afectadas.

Del mismo modo, se contempló la intervención de brigadas especializadas en incendios forestales y la ejecución de maniobras de Búsqueda y Rescate (SAR), integrando medios aéreos y terrestres bajo la conducción de la FAP.

Interoperabilidad entre instituciones

Uno de los principales objetivos de PAAMARI II fue validar la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes en un escenario de incendio forestal de gran magnitud.

Para ello, se puso a prueba la interoperabilidad entre las instituciones participantes, el empleo coordinado de medios aéreos y terrestres, la gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones bajo un Comando Unificado, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de emergencias.

Como parte de la preparación para el ejercicio “PAAMARI II - Piura 2026”, la Fuerza Aérea del Perú impartió el curso Tripulante Aéreo en Helicóptero a personal del Sernamp de Lambayeque, Piura y Tumbes, así como a representantes de las instituciones participantes.

La capacitación se desarrolló a bordo de un helicóptero MI-17 de la FAP y permitió entrenar a los participantes en funciones de apoyo para la lucha contra incendios forestales, incluyendo el empleo del sistema Bambi Bucket, que permite transportar y descargar grandes volúmenes de agua sobre las zonas afectadas.

Con el desarrollo del ejercicio PAAMARI II - Piura 2026, la FAP consolidó su liderazgo en la preparación y conducción de operaciones de respuesta ante desastres, fortaleciendo la interoperabilidad entre las instituciones participantes y reafirmando su compromiso de mantener sus capacidades operacionales al servicio de la protección de la población y del patrimonio natural del país

(FIN) NDP/HTC