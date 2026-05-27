FAP pone a prueba capacidades de rescatistas de alta montaña en Áncash

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

En las alturas de la Cordillera Blanca, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) participó en el I Curso Internacional de Rescate en Alta Montaña y Búsqueda y Salvamento Helitáctico, organizado por el Gobierno Regional de Áncash, con la participación de 120 rescatistas de Perú, Estados Unidos, Rusia, Australia e Italia.

La preparación se desarrolló del 23 al 27 de mayo. Durante los tres primeros días se realizaron capacitaciones teóricas y, posteriormente, dos jornadas de prácticas en el nevado Mateo, donde se ejecutaron simulacros de rescate con apoyo de helicópteros y diversas acciones tácticas.

En estas jornadas, especialistas de la FAP instruyeron a los participantes en técnicas de búsqueda y rescate helitáctico, fortaleciendo conocimientos sobre el sistema SAR, seguridad en zonas de embarque y desembarque, comunicaciones y coordinación tierra-aire, técnicas de inserción y extracción, maniobras de rescate aéreo y trabajo articulado entre brigadas terrestres y aéreas.

El jefe del Departamento de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico, comandante FAP Marco Carranza, destacó la participación de la institución en esta actividad. “Tenemos a cargo la responsabilidad de la búsqueda y salvamento aeronáutico a nivel nacional. Participar en este curso nos permite intercambiar experiencias, tácticas y procedimientos”, resaltó.

Asimismo, expositores e instructores de Ecuador, Italia, Austria, Estados Unidos, Australia y Rusia brindaron capacitación en primeros auxilios en zonas agrestes y de montaña, técnicas con cuerdas, sistemas de anclaje, entre otros temas especializados.

La actividad también fue impulsada por las organizaciones Global Mountain Rescue y Socorro Andino del Perú, que reforzaron la preparación de los participantes con entrenamientos enfocados en fortalecer la confianza, el liderazgo y la capacidad de respuesta en condiciones extremas durante misiones de rescate y salvamento.

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