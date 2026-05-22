FAP realizó más de 200 evacuaciones aeromédicas para salvar vidas en todo el país

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Fuerza Aérea del Perú ha desplegado durante los últimos años una operación silenciosa pero decisiva para atender a personas que requieren una atención urgente, así como trasladar órganos en cuestión de horas para salvar una vida.

A través de suavión ambulancia Beechcraft King Air 360C,helicópteros, pilotos y personal altamente especializado, lainstitución realizó 224 evacuaciones aeromédicas entre 2024 y lo que va de 2026,permitiendo el traslado oportuno de pacientes en estado crítico y órganos destinados a trasplantes, en una labor que se mantiene activa las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las cifras reflejan el alcance de ese esfuerzo: entre octubre y diciembre de 2024, periodo en que inició sus primeros vuelos de apoyo humanitario se concretaron 29 misiones de emergencia; durante el 2025 fueron 163; y en lo que va del presente año ya se ejecutaron 32 operaciones más.

Detrás de cada vuelo hay historias de familias que esperan, médicos que luchan contra el reloj y personas cuya única posibilidad de seguir viviendo depende de llegar a tiempo.

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Del total de pacientes atendidos, 52 fueron neonatos, 80 niños y 92 adultos. Además, el 91 % de las operaciones se realizaron en coordinación con el Ministerio de Salud y EsSalud, mientras que el resto respondió a requerimientos de otras instituciones.

El mayor FAP Vehael Málaga Rosas, piloto del Beechcraft, explicó que estas misiones exigen precisión absoluta y capacidad de reacción inmediata.“El tiempo es oro”, señaló, al describir las operaciones de traslado de órganos y pacientes críticos.

Detalló que, una vez activada la alerta, se despliega una coordinación inmediata entre la Fuerza Aérea, personal médico y entidades de salud para movilizarse hacia la ubicación del paciente o del donante.“Dentro de la aeronave el reloj y el tiempo son importantes para nosotros”,remarcó.

La aeronave, incorporada en 2024 para fortalecer las capacidades de evacuación aeromédica, transporte de órganos y apoyo humanitario,dedica cerca del 90 % de sus operaciones a estas tareas. Su capacidad de respuesta permite conectar en pocas horas regiones alejadas, reduciendo distancias cuando la urgencia no admite demoras.

En el marco delDía Nacional de la Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos, que se conmemora este 23 de mayo,estas misiones recuerdan una verdad tan simple como poderosa: detrás de cada órgano trasladado hay una familia que decidió dar esperanza en medio del dolor; y detrás de cada vuelo hay peruanos que trabajan contra el tiempo.

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