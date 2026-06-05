Andina/Embajador Navarro Con El Fbi Firman

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Embajador de los Estados Unidos de América en el Perú, Bernie Navarro, participó hoy en la ceremonia de firma del memorando de entendimiento entre el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para la creación de un equipo especial de investigaciones, conformado por la Unidad de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Grecco) de la PNP y el FBI.

Dicho acuerdo marca un hito en la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia, y reafirma el compromiso de los Estados Unidos para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional.De acuerdo con la embajada norteamericana, nuestro país y su estabilidad son claves para los Estados Unidos.

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También señaló que el compromiso estadounidense con la seguridad del Perú se demuestra a través de esfuerzos conjuntos, día tras día. “Estados Unidos primero” no significa Estados Unidos solo, destacó el Embajador Navarro.El acuerdo incluye el aporte de tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional de alto nivel por parte del Gobierno de los Estados Unidos, consolidando una alianza basada en valores compartidos y resultados tangibles para la seguridad de ciudadanos peruanos y estadounidenses.

"Seguiremos trabajando junto al Perú para enfrentar al crimen organizado transnacional y fortalecer la seguridad de nuestras comunidades y la región", expresó la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.(FIN) NDP/HTC