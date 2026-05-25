Fernando Rospigliosi y jefe policial del Callao coordinan acciones contra criminalidad

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Marco Antonio Conde Cuéllar, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad ciudadana frente al avance de la delincuencia en el primer puerto.

La reunión se realizó en el Complejo Policial CAP PNP Alipio Ponce Vásquez, donde el titular del Parlamento destacó la importancia de conocer de manera directa la realidad que enfrenta la Policía Nacional del Perú (PNP) en su lucha diaria contra la criminalidad.

En ese contexto, señaló que el Congreso requiere información de campo para aprobar normas que respondan a las necesidades operativas de los efectivos policiales. Asimismo, remarcó que el trabajo de la PNP en el Callao requiere una permanente articulación con las autoridades locales, regionales y municipales.

“Hay muchos problemas de seguridad en el Callao, y la Policía está avanzando siempre en coordinación con las autoridades locales, regionales y los municipios distritales, que es muy importante, y esperamos que haya muy buenos resultados este año”, afirmó.

Respaldo a la PNP

Rospigliosi recordó que el Parlamento aprobó diversas normas orientadas a respaldar el trabajo de la Policía Nacional frente al crimen organizado y la delincuencia común.

Entre ellas mencionó la ley que protege a los policías que usan sus armas en cumplimiento de su deber, con el fin de evitar que afronten prisión preventiva o procesos penales injustificados cuando abaten a delincuentes durante una intervención legítima.

También destacó la norma que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional y la reciente aprobación de la creación de un banco de perfiles genéticos para utilizar el ADN como herramienta clave en las investigaciones criminales.

“Desde el Congreso estamos apoyando a la Policía en su lucha permanente contra la criminalidad”, remarcó.

Antes de concluir su actividad, el titular del Parlamento informó que visitó también la Municipalidad Provincial del Callao, donde el alcalde, César Pérez Barriga, se comprometió a entregar un local destinado a una nueva comisaría.

Ceremonia por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo

Fernando Rospigliosi, también participó esta mañana en la ceremonia protocolar conmemorativa por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo, hecho histórico que marcó el comienzo del camino hacia la independencia de la República Argentina.La actividad, realizada en la plaza San Martín, congregó a autoridades y representantes diplomáticos de ambos países, entre ellos, la congresista Lady Camones Soriano, el embajador de la República Argentina en el Perú, Samuel Ortiz Basualdo; la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales Castillo; miembros del cuerpo diplomático, representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra del Perú.

Durante el acto protocolar, el titular del Parlamento colocó, en nombre del Congreso de la República del Perú, una ofrenda floral ante el monumento del general José de San Martín, como muestra de respeto y reconocimiento al pueblo argentino en una fecha de profundo significado histórico para esa nación sudamericana.La ceremonia recordó los acontecimientos del 25 de mayo de 1810, fecha en la que se conformó la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, hecho que marcó el inicio del proceso emancipador argentino y sentó las bases de la posterior declaración de independencia del 9 de julio de 1816.Asimismo, se evocó el legado de próceres como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Domingo French, Antonio Beruti y Manuel Alberti, quienes impulsaron los ideales libertarios de la Revolución de Mayo, inspirando los movimientos independentistas en toda América Latina.

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