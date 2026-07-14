Fernando Rospigliosi recibió condecoración de la Asociación de Oficiales de la Marina

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La Asociación de Oficiales de Marina (Asomar), impuso al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, y a los congresistas Jorge Montoya y José Cueto, la “Medalla de Honor al Mérito”, en el grado de “Comendador", por los logros en su gestión parlamentaria en favor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

El titular del Parlamento, en su discurso de orden, destacó que pocas distinciones pueden resultar tan significativas como la que se recibe de una institución integrada por hombres que hicieron del servicio a la patria la razón de sus vidas.

“En tiempos en que con frecuencia se cuestiona a las instituciones, resulta oportuno recordar que no existe democracia fuerte sin Fuerzas Armadas profesionales respetadas y respaldadas por la Nación. Gracias a ellas, mantenemos hoy en día una democracia que por suerte va a rejuvenecer a partir del 28 de julio. Si no fuera por las Fuerzas Armadas, en los últimos años, probablemente el Perú se hubiera deslizado por un abismo del cual difícilmente hubiéramos salido en muchos años”, subrayó.

Lee también: [Congreso: Comisión Permanente archivó denuncias contra altos funcionarios del Estado]Aseguró que durante su gestión parlamentaria impulsó iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, “pero también hemos salido a defenderla".

Indicó que, junto con los congresistas Montoya y Cueto, se ha trabajado incansablemente en medidas como las vinculadas a puertos, cabotaje y otras leyes, pero, también, para el beneficio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en áreas de la salud, salarios y otras medidas.

“Recibo esta medalla no solamente a título personal, sino también como un reconocimiento a todos los parlamentarios que comprendemos que respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional es fortalecer a la República”, puntualizó.Fortalecimiento de la institucionalidad

Por su lado, el Capitán de Navío (r) Luis Mendoza Ramírez, presidente de Asomar, expresó durante su intervención que así cumplen "un importante deber al reconocer y distinguir públicamente los logros y méritos de preclaros congresistas por su labor parlamentaria, especialmente fomentando leyes y mecanismos que fortalecen la institucionalidad dentro de la democracia y al amparo de la Constitución”.

Destacó aquellas normas en las cuales los parlamentarios distinguidos han tenido un rol relevante tanto en sus autorías, como en la gestión, apoyo, y aprobación de iniciativas legislativas que apuntan a la promoción y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Mendoza Ramírez citó, entre otros, las siguientes leyes: Declaratoria de interés nacional la construcción de un dique post-panamax en el puerto del Callao; y “la norma que otorga amnistía al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y también a los comités de autodefensa que combatieron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000 y que se encuentran procesados sin tener sentencia firme”.

Asimismo, la ley que precisa y regula el uso de armas en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en casos de intervención ante flagrantes delitos; la norma que establece como legítima defensa atribuible al personal militar y policial cuando deben repeler agresiones en servicio cumpliendo con su deber.

“Muy importante es aquella que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. La falta de esta precisión permitió a jueces y fiscales ideologizados procesar indebidamente al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales por hechos ocurridos antes de la firma del Acuerdo de Roma”, enfatizó el presidente de Asomar.

(FIN) NDP/HTC/FHG