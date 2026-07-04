Fexticum 2026: Jefe del Gabinete destaca riqueza cultural de Monsefú

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

Con la presencia del presidente de la república, José María Balcázar y el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, se lanzó el FEXTICUM 2026, feria considerada como una vitrina para promover la cultura, el arte, la gastronomía y el trabajo de los artesanos del distrito chiclayano de Monsefú.

El titular de la PCM expresó su satisfacción por recibir a la delegación monsefuana en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, en una jornada de celebración de la identidad cultural del país.

"Hoy en el Patio de Honor estamos de fiesta. Quiero felicitar a la gente de Monsefú por compartir con el Perú su arte, su creatividad y sus tradiciones", manifestó.

Asimismo, resaltó que elGobierno Nacional mantiene un firme compromiso con el desarrollo de las regiones, a través de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer sus actividades.

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