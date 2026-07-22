FF.AA. destruye infraestructura de minería ilegal por S/ 22.9 millones en Madre de Dios

Andina/Ff.Aa. Destruye Infraestructura De Minería

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ejecutaron un operativo conjunto contra la minería ilegal en Madre de Dios, que permitió destruir infraestructura y material logístico clandestino valorizado en S/ 22 936 795, en un nuevo golpe a las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita.

La intervención se realizó el 21 de julio de 2026 mediante una operación helitransportada liderada por el Comando Operacional del Sur (COS), con la participación de la Policía Nacional del Perú, personal militar de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonia y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

En el operativo participaron efectivos de los Batallones de Infantería de Selva N.° 623 y N.° 633, así como de la Compañía Especial de Comandos N.° 600, quienes intervinieron de manera coordinada en los sectores A4, A8 Primavera y Jayabe, zonas de difícil acceso donde operaban organizaciones vinculadas a la minería ilegal.

Como resultado de la operación, y conforme a disposición del Ministerio Público, fueron destruidos 23 campamentos mineros, 24 balsas de extracción, 2,888 cilindros metálicos vacíos, 29 motores, 22 pozas de extracción y lavado, 22 tolvas de lavado, 9 motocicletas, 4 motocargueros, 10 bases para motor, 5 generadores eléctricos y diverso material empleado en la actividad ilícita.

Con este tipo de intervenciones, el Estado fortalece su capacidad para recuperar espacios afectados por economías ilegales, proteger la Amazonía y preservar los recursos naturales del país.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que con estas acciones reafirma su compromiso de continuar ejecutando operaciones conjuntas e interinstitucionales para combatir la minería ilegal, fortalecer la seguridad y la gobernabilidad, y promover el desarrollo sostenible de las poblaciones amazónicas.

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