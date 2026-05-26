FF.AA garantizan respuesta efectiva ante eventual llegada de El Niño costero

Andina/El Ministro De Defensa, Amadeo Flores,

Lima 26 May. (ANDINA) -

Ante el avance del fenómeno de El Niño costero a una intensidad moderada en el litoral peruano, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, garantizó que, junto a las Fuerzas Armadas, se mantienen preparados para actuar de manera rápida y coordinada ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población,

“Las Fuerzas Armadas tienen toda la logística para contribuir a responder ante las amenazas o inminencias de acciones que la naturaleza pueda desplegar en nuestro territorio”, sostuvo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos.

Flores participó en la reunión de Coordinación Multisectorial ante el fenómeno de El Niño costero, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

El titular deDefensa destacó la necesidad de fortalecer el trabajo de prevención y respuesta en todos los niveles del Gobierno, para enfrentar la temporada de lluvias y el avance del fenómeno climático, que podría presentarse con más fuerza en los próximos meses, de acuerdo a las estimaciones del Senamhi.

“Existe un afán e interés de mantener una cultura de coordinación entre todos los actores del Poder Ejecutivo para llevar respuestas a la población”, enfatizó.

También destacó que el Ministerio de Defensa, a través de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), viene desarrollando labores de monitoreo, asistencia técnica, evaluación de zonas críticas y preparación logística para atender posibles afectaciones.

“Todo esto lo desarrollamos en atención a las disposiciones del presidente José María Balcázar, quien ha incidido en la preocupación de que tengamos capacidad de respuesta, acción rápida y oportuna para responder”, enfatizó el ministro.

Reunión en el COEN

La reunión en el COEN contó con la participación de losministros de Economía, Rodolfo Acuña Namihas; delInterior, José Zapata Morante; deCultura, Fátima Altabás Kajatt; deProducción, César Quispe Luján;Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán; deVivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate; deSalud, Juan Velasco Guerrero; y deDesarrollo Agrario, Felipe Meza Millán.

En esta jornada de trabajo, el titular de la Comisión Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, Jorge Paz Acosta, informó sobre el incremento paulatino que ha experimentado en los últimos meses la temperatura superficial del océano Pacífico. Senamhi, en tanto, proyectó presencia de lluvias entre junio y octubre.

Por su parte, el jefe de Indeci, Luis Enrique Vásquez Guerrero, informó queeste año se han atendido 6895 emergencias, siendo Cajamarca, Huancavelica, Cusco, Áncash y Ayacucho las cinco regiones donde se registraron más reportes. Puntualizó quese ha entregado 2453 toneladas de bienes de ayuda humanitariapara la población afectada.

También resaltó quese han desplazado 67 Grupos de Intervención Rápida ante Desastres y Emergencias(GIRED) a Arequipa, Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ucayali, Cajamarca y Loreto para fortalecer la capacidad de respuesta, entre otras acciones.

Simulacro multipeligro

Finalmente, el ministro Amadeo Flores invocó a la población a participar en el Simulacro Nacional Multipeligro que se realizará el próximo viernes 29 de mayo, y preparar la mochila de emergencia con todos los elementos básicos.

“Estamos expuestos a fenómenos donde la madre naturaleza pone a prueba nuestras capacidades para reaccionar adecuadamente. Exhortamos a toda la población que tenga su mochila de emergencia, que cuente con los elementos de alimentación, hidratación, y otros para poder salir de estos fenómenos con tranquilidad”, expresó.

(FIN) NDP/FHG/CVC