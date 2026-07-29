FF.AA. y PNP neutralizan millonaria capacidad logística de minería ilegal en Madre de Dios

Andina/Operación Conjunta Del Comando Operacional

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

Un duro golpe a las economías ilícitas en la Amazonía peruana asestó las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Mediante una operación conjunta helitransportada y terrestre, lograron neutralizar bienes por un monto económico estimado en S/ 26 770 912, y destruyeron la capacidad logística de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en la región.

El despliegue militar y policial se realizó el 28 del presente mes en los sectores de Nueva Arequipa, Valle Dorado, Isla Córdova y Azul. Laintervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, a través de personal militar de la Segunda Brigada de Selvade Protección de la Amazonía, y efectivos policiales, quienes actuaron de forma articulada para recuperar el control territorial en estas zonas vulnerables.

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Durante la operación de interdicción, lasfuerzas del orden destruyeron infraestructura y maquinaria empleada para la extracción ilegal de mineralesy la degradación del medioambiente.

Entre elmaterial incautadoy neutralizado destacan:

- 49 balsas.- 15 campamentos rústicos.- 61 motores.- 20 pozas.- 30 chutes.- 45 tolvas.- 2 936 cilindros metálicos vacíos.- 12 vehículos (10 motocicletas y dos motocargueros), además de diverso material operativo.

Todo elequipamiento e infraestructura intervenida fue destruido en el lugar, en estricto cumplimiento del marco legal vigente y bajo las disposiciones directas del Ministerio Público, garantizando la transparencia y legalidad de la acción.

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Como parte de las acciones permanentes para combatir la minería ilegal, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas continuará ejecutando operaciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público,fortaleciendo el control territorial, la protección de la Amazonía y la presencia efectiva del Estadoen defensa de los recursos naturales del país.

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