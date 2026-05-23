Fiscal de la Nación dialoga con rondas campesinas de Ecash para articular esfuerzos

Andina/Difusión. Tomás Gálvez

Lima 23 May. (ANDINA) -

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, lideró un encuentro con la comunidad campesina de Ecash, el grupo quechua más grande del Callejón de Huaylas ubicado entre las provincias de Yungay y Carhuaz, departamento de Áncash.

En el conversatorio, que se realizó con los consejeros y el presidente de la comunidad, tuvo como finalidad de intercambiar conocimientos con las autoridades locales y reforzar la seguridad ciudadana.

El Ministerio Público sostuvo que la comunicación es fundamental para adoptar acuerdos con respeto por la justicia especial comunal y con miras a promover acciones e instrumentos de gestión junto con la justicia ordinaria, en la que participan jueces y fiscales.

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“Las prácticas ancestrales para la resolución de conflictos en determinados espacios, especialmente en las comunidades nativas, están reconocidas por la Constitución y la ley peruanas”,señaló Gálvez Villegas.

En ese sentido, se busca también que dichos procedimientos actúen en consonancia con los derechos humanos.

A través de estas aproximaciones bajo el liderazgo del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, junto a la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (OCAJIMP), se busca la capacitación recíproca del Ministerio Público y la comunidad campesina de Écash para actualizar criterios y actuar conforme a los derechos fundamentales.

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