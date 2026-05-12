Fiscal de la Nación: necesitamos una reforma que nos devuelva confianza de la ciudadanía

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 12 May. (ANDINA) -

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció hoy que el Ministerio Público (MP) necesita un cambio, producto de una reforma institucional que permita devolver la confianza de la ciudadanía.

Este mensaje fue realizado durante laceremonia por el 45 aniversario del MP, desarrollado en su sede principal, con presencia del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi; el ministro de Justicia, Luis Jiménez; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la titular de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera; entre otros invitados.

"Con un sentido autocrítico, debemos reconocer que necesitamos un cambio, una reforma, una reforma institucional que nos devuelva la confianza de la ciudadanía, porque sabemos que se ha levantado un rechazo y una difamación contra las autoridades y las instituciones; y eso es muy grave porque nuestra democracia se sustenta en el funcionamiento de sus instituciones", manifestó.

En ese sentido, indicó queel Ministerio Público cuenta con una ley orgánica que rige los destinos de esta institución desde hace más de 45 años, cayendo en la obsolescencia, la misma que no permite optimizar el trabajo institucional.

"Por eso presentamos un proyecto de la nueva ley orgánica ante el Congreso (...), pues creo que va a facilitar la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución", refirió.

Asimismo, resaltó queasume la obligación de modernizar el Ministerio Públicocon la finalidad de convertirlo en una institución del Siglo XXI, sin mirar al fututo, haciéndolo con transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

"Con la fuerza de la ley y la claridad de la inteligencia, constituiremos un Ministerio Público capaz de enfrentar a la delincuencia organizada, devolver los activos a la sociedad y garantizar una justicia para todos, ese es el legado que buscamos nosotros como fiscales a nuestras generaciones posteriores", agregó.

Medidas

En otro momento, el fiscal de la Nación aseguró que con la nueva ley orgánicala investigación tradicional en contra de los investigados será complementada con la persecución y recuperación de los activosoriginados por las actividades ilícitas.

Además, dijo que estasinvestigaciones deben sustentarse en datos objetivosy "no a través de un titular de un medio de prensa".

"Vamos a incidir en la investigación patrimonial, hemos creado la Unidad de Recuperación de Activos, encargada de seguir la ruta del dinero producto de activos provenientes de delito, donde identificaremos las estructuras económicas y las economías ilícitas", aseguró.

De igual modo, adelantó quese pondrá en funcionamiento una unidad encargada de recabar, procesar y almacenar información de interéspara la persecución del delito.

Posteriormente, en conferencia de prensa, indicó quelas investigaciones contra supuestas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral están a cargo de una fiscalía provincialy no están en el ámbito del fiscal de la Nación. Añadió que cualquier decisión sobre los resultados electorales, es de competencia del Jurado Nacional de Elecciones.

También, hizo unllamado a la Junta Nacional de Justicia para que realice el concurso destinado a la elección de fiscales supremos, con la finalidad de completar la Junta de Fiscales Supremos.

Por último,

descartó algún tipo de investigación iniciada contra su predecesora Delia Espinoza.