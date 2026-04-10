La Fiscalía allana una veintena de inmuebles por una trama de contrataciones ilegales durante el mandato de Jerí

Archivo - El expresidente de Perú José Jerí. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha puesto en marcha este viernes una macroperación que se ha saldado con el registro de hasta 27 inmuebles e incautación de bienes en relación a una trama de supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos durante el corto mandato del expresidente José Jerí.

El operativo se ha desarrollado en Lima, Callao y Huánuco y está relacionado con los contratos con distintas entidades públicas que un grupo de mujeres obtuvo después de visitar a Jerí en Palacio de Gobierno, según informa la prensa peruana.

Las mujeres implicadas en esta supuesta trama se habrían beneficiado con contratos que en algunos casos podían alcanzar los 2.700 euros en instituciones como en los ministerios de Educación, de Ambiente, en el instituto de seguridad social EsSalud y en el propio Despacho Presidencial.

En total, son 22 las personas que están siendo investigadas, entre ellas las cuatro mujeres que se habrían beneficiado de este supuesto trato de favor, cuyos domicilios han sido parte de los registros que se han producido desde bien entrada la madrugada de este viernes y antiguos funcionarios.

Jerí fue destituido apenas cuatro meses tras asumir el cargo después de que el Congreso cesara a la muy denostada Dina Boluarte, convirtiéndose así en el séptimo presidente de Perú en apenas diez años. Desde el principio fue cuestionado y pronto salieron a relucir episodios machistas.

En esos cuatro meses le dio tiempo a verse involucrado en una serie de reuniones secretas con empresarios chinos con asuntos pendientes en la Justicia peruana, así como este nuevo escándalo relacionado con un supuesto trato de favor a mujeres que visitaron Palacio de Gobierno a altas horas de la noche.