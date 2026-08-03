Fiscalía identifica tres sitios de entierro de víctimas de desaparición forzada en Puno

Andina/Difusión

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno logró la verificación y ubicación de tres sitios de entierro de víctimas de desaparición forzada en 1992, durante el periodo de violencia ocurrida en el periodo 1980-2000 por parte de elementos terroristas y agentes del orden.

La diligencia, que fue liderada por el fiscal provincial Víctor Daniel Castillo Revilla junto con peritos del Equipo Forense Especializado (EFE), se ejecutó en el centro poblado Paco Pacuni, en el distrito de Limbani, provincia de Sandia, en Puno.

Según las indagaciones, en dichos espacios fueron enterrados Alejandrina R. S. (18), Marcelina S. R. (16), Pedro A. M. (18), así como Víctor R. T. (26), quienes fallecieron por impactos de proyectiles de armas de fuego durante un enfrentamiento suscitado el 9 de junio de 1992 entre miembros del Ejército del Perú y de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

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La acción fiscal también comprendió la toma de declaraciones de los familiares de los testigosy las víctimas del suceso con el objetivo de contextualizar lo sucedido y elaborar las respectivas fichas antropológicas.

Se debe precisar que,tras la identificación de los sitios de entierro, se programará la exhumación de los restos óseosy efectuar los análisis forenses para identificarlos y restituirlos posteriormente a sus deudos.

Mediante estas acciones,

el Ministerio Público reafirma el compromiso de investigar, hallar y recuperar los restos óseos vinculadas a desapariciones forzadas.

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