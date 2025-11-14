La Fiscalía de Perú pide la ejecución inmediata de la pena contra Vizcarra, que enfrenta 15 años de cárcel

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha solicitado este jueves la ejecución inmediata de la sentencia que se dicte contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), al ratificar su petición de 15 años de cárcel tras presuntamente haber recibido sobornos durante su periodo como gobernador de la ciudad de Moquegua entre 2011 y 2014.

El fiscal ha pedido durante el juicio oral contra el exmandatario peruano que la sentencia se ejecute sin esperar una segunda instancia, alegando la necesidad de evitar posibles fugas. En este sentido, ha argumentado que el Estado no puede permitir que se repita la impunidad observada en otros procesos contra altos cargos.

Por ello, ha instado al tribunal a emitir un "fallo ejemplar" en un caso que ha considerado como una oportunidad para "demostrar eficacia en la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder", tal y como recoge el diario 'La República'.

Además de la encarcelación de Vizcarra, el magistrado ha solicitado que sea inhabilitado de la función pública durante nueve años al acusarlo de haber recibido unos 2,3 millones de soles (unos 536.000 euros) por otorgar licitaciones.

Por su parte, el expresidente ha asegurado que "no hay posibilidad en absoluto" de que pida el asilo diplomático a otro país, ha manifestado su voluntad de estar presente durante la lectura de la sentencia y ha defendido que su comportamiento demuestra el acato a las decisiones judiciales.

Vizcarra fue puesto en libertad a principios de septiembre, después de haber permanecido más de tres semanas en prisión preventiva y tras el fallo de un tribunal de apelaciones que consideró "infundada" la motivación de la medida cautelar, impuesta en el marco del caso por cohecho pasivo propio.