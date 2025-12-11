Perú.- La Fiscalía de Perú pide ocho años y medio de cárcel para el expresidente Kuczynski por el caso Obedrecht

Archivo - El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha solicitado este jueves una condena de ocho años y medio de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de una investigación en su contra por corrupción, al considerar que aprovechó su condición de ministro de Economía entre los años 2001 y 2005 para favorecer a la constructora Odebrecht en la adjudicación de una obra.

El Ministerio Público ha pedido la misma pena para el exministro de Transportes José Ortiz, mientras que ha solicitado nueve años de prisión para otros siete acusados en la causa por la adjudicación a la compañía brasileña de la construcción de un trama de la Carretera Interoceánica del Norte.

Así lo recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso la emisora RPP en el que la Fiscalía asegura que Kuczynski, de 87 años, aprovechó su puesto al frente del Ministerio de Economía así como del Consejo Directivo de Proinversión de 2004 a 2005 para mantener reuniones con Jorge Barata, director de Obedrecht en Perú, con vistas a favorecer a la empresa en la mencionada licitación.

"Dicho favorecimiento se habría obtenido a través de la adjudicación (...) y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado, lo que representó un perjuicio económico al país por un equivalente a 108,4 millones de dólares (923 millones de euros)", recoge el documento.

Kuczynski enfrenta asimismo una pena de 35 años de cárcel por presunto blanqueo de capitales puesto que habría recibido sobornos de Obedrecht cuando era ministro de Gobierno con el presidente Alejandro Toledo. El exmandatario está acusado de liderar una organización criminal dentro de su partido --ya disuelto--, Peruanos por el Kambio, que habría recibido dinero de manera irregular para la campaña de 2016 por parte de la constructora CASA, que forma parte de la red bautizada como 'Club de la Construcción', un consorcio de empresas que desde 2001 habrían ofrecido sobornos para lograr contratos públicos.

En marzo de 2018, cuando apenas llevaba 20 meses en el cargo, Kuczynski renunció negando las acusaciones de corrupción. Un año después, la Justicia le impuso una pena de 36 meses de prisión preventiva, si bien acabó cumpliendo la pena en arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.