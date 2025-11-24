La Fiscalía de Perú pide perpetua para el fundador del movimiento Túpac Amarun por asesinato contra personas LGBT

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha pedido este lunes cadena perpetua para el fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, y otros cabecillas del mencionado grupo por el asesinato de varios miembros del colectivo LGBT entre 1989 y 1992, y ha solicitado también 18 meses de prisión preventiva en su contra.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima ha presentado la acusación contra Polay por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso 'Las Gardenias', según reza un comunicado del Ministerio Público.

La misma pena se ha requerido para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados "en calidad de autores mediatos y en el contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos por los asesinatos cometidos contra miembros de la comunidad LGBTI, entre 1989 y 1992, en San Martín".

Según la acusación, miembros del frente nororiental del MRTA, liderados por Manrique, ejecutaron a ocho hombres de dicho colectivo en la discoteca 'Las Gardenias' en 1989. En 1990, miembros del mismo grupo asesinaron a otro hombre "como parte del lineamiento de 'limpieza social' que tenía la organización terrorista contra la comunidad LGTBI en la región". En 1991 y 1992, ejecutaron, además, a otros dos varones por su orientación sexual.

Polay, también conocido como 'Camarada Rolando', lideró el MRTA durante una década, desde su formación en 1982 hasta 1992, cuando fue detenido y condenado a 35 años de cárcel por terrorismo. Actualmente se encuentra recluido en la Base Naval de Callao, pero terminará de cumplir esta pena en 2026, por lo que queda por ver si quedará libre o seguirá en prisión.