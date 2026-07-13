Fiscalía recupera restos de cinco desaparecidos durante periodo de violencia terrorista

Andina/Difusión

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho logró recuperar los restos de cinco personas desaparecidas en 1984, durante el periodo de violencia terroristas ocurrida entre los años 1980 y 2000.

El mencionado despacho, a cargo de la fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo, informó que losrestos óseos y elementos asociados como prendas y objetoscorresponderían a Lucio Escarza, Sofía Andía, Francisco Lázaro, Genaro Andía y Rufina Solís, quienes fueron

asesinados por un contingente de entre 50 y 60 integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

"El 12 de setiembre de 1984, el grupo subversivo atacó con armas de fuego, granadas de guerra y explosivos artesanales a la comunidad de Pillo, en represalia al apoyo que brindaba la población local, organizada en rondas campesinas, a las Fuerzas Armadas",informó el Ministerio Público.

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La exhumación contó, además, con el apoyo delEquipo Forense Especializado (EFE),que recuperó los restos humanos en el distrito de

San Miguel, provincia de La Mar.

Se señala que estos hechos y los desplazamientos de los cuerpos sirvieron de sustento para la intervención humanitaria. Asimismo, las labores forenses y fiscales se concentraron en los cementerios de Pillo, Tarapata y Uras.

"Con estas acciones, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación humanitaria para los familiares de las víctimas del periodo de violencia en el país",informó el

Ministerio Público.