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Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio Público sustenta este miércoles, en juicio oral, el pedido de cadena perpetua en contra de Víctor Polay Campos, excabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en el marco del caso denominado ‘Las Gardenias’.

"La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sustenta en juicio oral su pedido de cadena perpetua para Víctor Polay, excabecilla del MRTA, en el caso ‘Las Gardenias’, por los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado", informó la institución.

De acuerdo con la acusación del fiscal adjunto provincial Rubén Anicama, dirigentes delMRTAhabrían ordenado la comisión decrímenes contra miembros de la comunidad LGTBIen el departamento deSan Martínentre 1989 y 1992.

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Entre los hechos que son materia deljuicio oralestá laejecución de ocho personas en la discoteca ‘Las Gardenias’,en Tarapoto, en mayo de 1989.

La hipótesis fiscal sostiene que los crímenes habrían sido cometidos en aplicación de un plan de “limpieza social” aprobado por la organización terrorista.