Fuerza Popular designa como voceras de sus bancadas a Cecilia Chacón y Patricia Juárez

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El partido político Fuerza Popular realizó la elección de los voceros de sus bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado, para el período legislativo 2026-2027, en el nuevo Congreso Bicameral, que se instalará el 27 del presente mes.

De este modo, en la Cámara de Diputados se designó como vocera titular a Cecilia Chacón, mientras que Arturo Alegría fue designado como vocero alterno o suplente.

Mientras tanto, en el Senado, Patricia Juárez asumirá la vocería titular y Víctor Flores fue elegido como vocero alterno.

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La definición de estas vocerías se realizó durante la jornada de inducción parlamentaria para los senadores y diputados electos de Fuerza Popular, que se realizó hoy en Cañete, evento al que asistió la presidenta electa y lideresa de dicha organización política, Keiko Fujimori Higuchi.

"A partir de ahora, y con gran responsabilidad, gratitud y humildad, nos preparamos para ser la bancada de Gobierno y Fuerza Popular, para dirigir los destinos de nuestro país por cinco años", expresó la próxima jefa de Estado durante la bienvenida a los nuevos representantes de su partido político.

Asimismo, enfatizó que actuará como una mandataria que escucha e inaugura obras. “Lo único que verán de mí es absoluta dedicación a nuestro país. Van a ver a una presidenta caminando, escuchando, construyendo e inaugurando obras”, manifestó.

(FIN) NDP/HTC