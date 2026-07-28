Fuerzas Armadas asumirán el liderazgo en seguridad en estados de emergencia

Perú.- Gobierno autoriza transferencia al Ministerio de Defensa para lucha contra la delincuencia - Andina/En El Marco Del Estado De Emergencia

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció en su mensaje a la Nación que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas liderarán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional.

Al hablar de sus principales medidas en materia de seguridad, indicó que harán uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno, a fin de actuar allí donde elcrimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegalhayan arrebatado el control al Estado.

Señaló que la finalidad de estas acciones será"recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas",ante el avance de estos delitos.

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos", expresó la jefa de Estado.

Fortalecimiento de la Policía Nacional

De igual modo, la presidenta Fujimori señaló que otra de sus prioridades será fortalecer integralmente a la Policía Nacional del Perú, devolviéndole "el respeto, el equipamiento y el respaldo político" que requiere la institución para cumplir su misión de defender a los peruanos de manera firme."Impulsaremos un ambicioso proceso de modernización tecnológica (de la Policía), incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad", anunció en su mensaje a la Nación.Asimismo, remarcó que la lucha contra la inseguridad se enfocará no solo en la delincuencia común, sino también en las mafias nacionales e internacionales que financian delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.En ese sentido, la mandataria anunció el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas.Lee también: [Gobierno solicitará facultades al Congreso para enfrentar el fenómeno El Niño y el crimen]Sanciones a malos policíasLa jefa de Estado aseguró, además, que serán implacables con quienes traicionen el uniforme de la Policía Nacional y que ningún miembro de dicha institución que colabore con el delito encontrará protección en su gobierno, sino que deberá responder ante la justicia "con todo el peso de la ley"."Al mismo tiempo, instauraremos un sistema permanente de reconocimiento al mérito para el personal policial que cada día arriesga su vida por proteger la nuestra. Aspiramos a construir una policía donde el ejemplo sea distinguido, la honestidad sea respetada y el compromiso con la ley sea motivo de orgullo nacional", indicó.En este bloque de su mensaje a la Nación, anunció también que se fortalecerán y ampliarán las unidades de flagrancia.Además, la presidenta Fujimori señaló que emprenderán una profunda reforma penitenciaria para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión "y no centros de operaciones del crimen organizado".