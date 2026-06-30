Fuerzas Armadas de Perú y Colombia golpean al tráfico ilícito de drogas en Loreto

Andina/Difusión

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

En una intervención conjunta, las Fuerzas Armadas del Perú y Colombia ejecutaron una contundente operación binacional de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas (TID) en el sector Bellavista de Callarú, distrito de Ramón Castilla, región Loreto, que permitió la incautación de 9 229.100 kilogramos de presunto cannabis sativa.

La operación fue posible gracias a una articulación sin precedentes del Comando Operacional de la Amazonía, a través delComando Unificado PUMA, integrando a laArmada Nacional de Colombia, así como las capacidades del Ejército, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional del Perú.

La intervención se realizó mediante unamplio despliegue fluvial en una de las zonas de mayor influencia de las organizaciones dedicadas al narcotráficoen la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde los cultivos de hoja de coca alcanzan actualmente cerca de 19,000 hectáreas.

Este importante golpe debilita la cadena logística de las economías ilícitasy reafirma la ofensiva permanente del Estado frente a las redes criminales transnacionales.

El material incautado fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentespara el desarrollo de las diligencias de ley, la cadena de custodia y los peritajes forenses que permitirán determinar con precisión su composición y procedencia, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Esta intervención en la línea de frontera fortalece la seguridad integral y la presencia efectiva del Estado en la Amazonía, al tiempo que ratifica elcompromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos estratégicos y la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

En la frontera nororiental se mantienen operaciones permanentes de vigilancia y control mediante patrullajes terrestres y fluviales, orientados aimpedir el accionar de las organizaciones criminales transnacionalesy garantizar la seguridad de las comunidades asentadas en esta estratégica zona del país.

Estas acciones

consolidan la presencia del Estado y fortalecen la gobernabilidad en los espacios fronterizos.

Las operaciones de dominio, control territorial e interdicción continuarán de manera sostenida como parte de la estrategia nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas.

El Ministerio de Defensa ratifica así su firme decisión de emplear todas las capacidades operacionales del sector, en coordinación con las instituciones nacionales y los países vecinos, para cerrar el paso al narcotráfico y proteger a la población.

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