Perú.- Fuerzas Armadas y PNP asestan duro golpe a la minería ilegal en Madre de Dios

Andina/Difusión

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

La minería ilegal recibió un duro golpe en Madre de Dios tras un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el cual dejó pérdidas valorizadas en más de S/ 23.7 millones.

La intervención, realizada en el sector La Cumbre, distrito de Inambari, permitió inutilizar infraestructura y equipos empleados para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa la capacidad operativa de estas organizaciones.

La operación fue ejecutada por el Comando Operacional del Sur, a través de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y el Batallón de Infantería de Selva de Protección de la Amazonía N.° 613,en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental(FEMA).

Como resultado, fueron interdictadas 12 pozas, 30 balsas y 35 tolvas, además de incautarse cinco motores, 25 motores sumergidos, 4 500 cilindros metálicos vacíos y diverso material utilizado en la actividad minera ilegal.

Todo el material intervenido fue destruidoconforme al procedimiento legal establecido por el Ministerio Público, evitando que vuelva a ser empleado por organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita. La intervención representa uno de los golpes más significativos contra la minería ilegal en la región por el alto valor económico de los bienes inutilizados.

El comandante general de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, General de Brigada Víctor Cotrina Pérez, señaló que estos resultados reflejan el trabajo articulado entre las instituciones del Estado para enfrentar la minería ilegal.

“Estas operaciones conjuntas permiten recuperar espacios afectados por actividades ilícitas y reforzar la presencia del Estado en la Amazonía”, precisó.

Con este nuevo operativo, el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirma su compromiso proteger el patrimonio ambiental y fortalecer la seguridad en Madre de Dios.

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