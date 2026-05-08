Fuerzas Armadas rescatan a ocho trabajadores secuestrados en la provincia de Pataz

Andina/Mindef: Comando Conjunto De Las Fuerzas

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación "Impacto" con el objetivo de liberar a los ocho rehenes secuestrados en la víspera, así como restablecer el orden interno y desarticular a la organización criminal responsable del secuestro.

Dicho operativo se realizó luego de conocerse que el jueves 7 ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, habían sido secuestrados por presuntos integrantes de una organización criminal armada que operaba en la zona.

Ante este hecho delictivo, el Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó la operación “Impacto” en el sector Los Alisos, centro poblado de Pueblo Nuevo, distrito de Pataz.

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Durante la intervención, los delincuentes, que se encontraban parapetados en el interior de la bocamina, abrieron fuego contra el personal militar y policial, desatándose un enfrentamiento armado que dejó cuatro militares heridos por proyectil de arma de fuego en extremidades inferiores.

El Ministerio de Defensa informó que los militares heridos fueron evacuados oportunamente y se encuentran estables tras su traslado al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú en Lima.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan en condiciones extremas a estructuras criminales que pretenden imponer miedo donde el Estado está recuperando autoridad. Cuatro de nuestros valerosos efectivos de la FAP fueron heridos cumpliendo la misión de liberar y proteger la vida de ocho peruanos, rehenes dentro de una bocamina”, afirmó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia.

Rescate de rehenes

Durante la operación se logró el rescate progresivo de los rehenes, quienes presentaban signos de violencia física. Los delincuentes intentaron obstaculizar la intervención mediante la quema de llantas en el interior de la bocamina, utilizando ventilación forzada para generar gases tóxicos; sin embargo, militares y policías mantuvieron la maniobra táctica, logrando continuar con las acciones de rescate bajo condiciones adversas.

El rescate de los ocho rehenes se produjo entre las 12:23 y 16:00 horas y todos ellos se encuentran estables, bajo atención médica y sin lesiones de gravedad que requieran evacuación, conforme a evaluación clínica.

La presencia del representante del Ministerio Público garantizó la legalidad de las acciones y el respeto al marco jurídico vigente.

Luego del rescate de los rehenes, las fuerzas del orden consolidaron el control del área, procediendo posteriormente a su repliegue táctico dentro de su zona de responsabilidad.

"El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirmó su compromiso con la protección de la población, la recuperación del control territorial y la lucha frontal contra las organizaciones criminales que amenazan la seguridad y el desarrollo del país", señaló esta Cartera.

(FIN) NDP/HTC