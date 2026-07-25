Fuerzas Armadas ultiman preparativos para la Gran Parada y el Desfile Cívico Militar

Perú.- Fuerzas Armadas ultiman preparativos para el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias - Andina/El Sábado 25 De Julio De 2026 Se Realizó

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

Como parte de los preparativos por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú, integrantes de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones participaron en el ensayo general de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, realizado en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.

La jornada preparatoria congregó a más de 1 200 efectivos del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú, organizados en distintos agrupamientos que recorrieron el circuito previsto para el desfile.El ensayo general fue presidido por el jefe del Estado Mayor de la II División de Ejército del Perú, general de brigada Luis Eduardo Carranza Vilahur, y contó con la presencia del mayor general FAP Jorge Reátegui Bartra, comandante general del Ala Aérea N.° 6.Lee también: [ERM 2026: JNE articula acciones para garantizar proceso ante fenómeno de El Niño]

Durante la práctica se ajustaron los tiempos de desplazamiento, la sincronización de las formaciones y la coordinación entre las delegaciones, con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de una de las principales actividades conmemorativas por Fiestas Patrias.En la edición de este año, la Gran Parada y Desfile Cívico Militar estará conformada por 11 agrupamientos. Además de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, participarán delegaciones invitadas, veteranos de guerra y de la pacificación nacional.También comprenderá los agrupamientos Hipomóvil y Motorizado, así como las delegaciones que integran los bloques "La fuerza de ser peruanos" y "Expresiones Culturales". La jornada culminará con el tradicional sobrevuelo del agrupamiento aéreo.La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realizará el próximo miércoles 29 de julio y demandará un amplio despliegue logístico liderado por el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

(FIN) NDP/HTC