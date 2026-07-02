Fuerzas del orden destruyen 17 campamentos y bienes de minería ilegal por S/ 5 millones

Andina/Fuerzas Del Orden Destruyen 17 Campamentos

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

Las fuerzas del orden ejecutaron una operación conjunta contra la minería ilegal liderada por el Comando Operacional del Sur en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicadas en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios, donde se logró destruir bienes valorizados en 5 605 060 de soles.

La acción fue ejecutada por efectivos de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, según informó el Ministerio de Defensa.

La operación logró ladestrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas, cuatro tolvas;también se interdictó cinco motores, 130 metros de alfombra, entre otros bienes.

Asimismo, se incautó 1400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC, 1400 metros de cable eléctrico y otros materiales diversos.

Todo el material incautado fue destruidoen estricto cumplimiento del marco legal vigente y conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

Estas operaciones forman parte de las acciones impulsadas por el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, para combatir la minería ilegal que afecta las áreas naturales protegidas.

"Reafirma además el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país", señaló el sector Defensa.

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