Fuerzas del orden destruyen bienes de minería ilegal en Madre de Dios por S/ 3 millones

Perú.- Fuerza del orden destruyen bienes de minería ilegal en Madre de Dios por S/ 3 millones - Andina/Política

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

Las acciones contra la minería ilegal no se detienen en la región de Madre de Dios, donde las fuerzas del orden realizaron una nueva operación conjunta en la Reserva Nacional Tambopata, logrando la destrucción de un campamento destinado a esta actividad ilícita y diversos bienes valorizados en 3 millones de soles.

Esta acción conjunta, ejecutada por elementos del Comando Operacional del Sur y la Policía Nacional,permitióinterdictar cuatro máquinas pesadasy diversos equipos usados por organizaciones criminales en perjuicio del ambiente.

Todo el material incautado fue destruido en estricto cumplimiento del marco legal vigente y conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.

Las acciones que ejecutan las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son sostenidas en Tambopata. Hace unos días, las fuerzas del orden realizaron una operación conjunta helitransportada contra la minería ilegal que tuvo como resultado la destrucción de bienes valorizados en 11 millones 188 mil 724 soles destinados a esta actividad ilícita.

Estas operaciones forman parte de las acciones impulsadas por el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, para combatir las actividades ilegales que afectan las áreas naturales protegidas. Además, reafirma el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país.