Fuerzas del orden incautan bienes valorizados en más de S/ 3.2 millones a minería ilegal

Andina/Fuerzas Del Orden Incautan Bienes

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

En un nuevo golpe a la minería ilegal en Madre de Dios, las fuerza del orden incautaron bienes valorizados en más de S/ 3.2 millones durante una operación conjunta desarrollada en el sector Balata, informó el Ministerio de Defensa.

La intervención, ejecutada mediante una operación helitransportada, estuvo a cargo de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Como resultado del operativo se logró laincautación de bienes valorizados en S/ 3 millones 205,805,entre ellos tres pozas utilizadas para actividades extractivas ilegales, tres motores interdictados, seis motores sumergidos, nueve balsas traca y nueve tolvas.

Asimismo, las autoridades decomisaron 1,800 metros de tubería de PVC, 630 cilindros metálicos vacíos, 1,850 galones de petróleo y diversos materiales empleados en las actividades de minería ilegal.

De acuerdo con la información oficial,todo el material incautado fue destruido en estricto cumplimiento de la normativa vigentey conforme a las disposiciones del Ministerio Público.

"El operativo forma parte de las acciones que impulsa el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, para enfrentar la minería ilegal que afecta los ecosistemas amazónicos y las áreas naturales protegidas del país", precisa el sector.

Las autoridades destacaron que estas intervenciones reafirman el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la defensa del patrimonio ambiental nacional, frente al avance de actividades ilícitas que generan graves impactos ecológicos y sociales.

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