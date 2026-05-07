Fuerzas del orden de Perú y Brasil incautan cerca de 9 toneladas de droga y armamento

Andina/Difusión

Lima 7 May. (ANDINA) -

En una acción conjunta contra el crimen organizado, las fuerzas del orden del Perú y Brasil ejecutaron la “Operación Espejo Mayo 2026” en la zona del río Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto) -zona de la triple frontera- donde se incautó cerca de nueve toneladas de droga y armamento vinculado al tráfico ilícito de drogas.

El sector Defensa, a través del Comando Operacional de la Amazonía, el Comando Unificado PUMA, junto a la Policía Nacional del Perú, coordinaron la intervenciónde la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla” y la Dirección Antidrogas, así como la Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú, y unidades del Ejército de Brasil.

Las operaciones —que continuarán ejecutándose—, obtuvieron estos resultados en dos días:el 5 de mayo del presentese incautó aproximadamente 985 kg de droga, se destruyó un laboratorio rústico y se decomisaron insumos químicos, armas y material logístico utilizado por organizaciones criminales.

Un día después,el 6 de mayo, se logró la incautación de aproximadamente ocho toneladas de marihuana, armamento de guerra, municiones, equipos tácticos y la destrucción de un mega laboratorio y campamentos ilegales, afectando de manera directa las capacidades operativas y logísticas de estas redes ilícitas.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de EjércitoCésar Briceño Valdivia, destacó el despliegue operacional y los resultados obtenidoscomo parte del compromiso del Perú para combatir la delincuencia organizada transnacional.

“El Perú, a través del Comando Conjunto, reafirma su compromiso de liderar esfuerzos coordinados, operaciones con visión estratégica integral, articulando capacidades terrestres, aéreas y fluviales para enfrentar amenazas transnacionales para la seguridad regional y el desarrollo sostenible de nuestros países”, apuntó.

Sobre la base de lineamientos del Ministerio de Defensa,estas operaciones evidencian la capacidad del Estado peruano para ejercer control territorial en zonas de difícil acceso, articulando inteligencia, movilidad operativa y cooperación internacional, en una sinergia de esfuerzos para neutralizar economías ilegales.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Unificado PUMA,continuará ejecutando operaciones de interdicción, vigilancia y control en la Amazonía y la Triple Fronterade Perú, Brasil y Colombia fortaleciendo la presencia del Estado y protegiendo a la nación frente a amenazas criminales.