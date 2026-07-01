Perú.- Fujimori admite su "poder político" en el Congreso de Perú durante estos últimos años de crisis institucional

Keiko Fujimori - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, ha reconocido que ha dispuesto de "poder político" y un "gran respaldo" en el Congreso de su país, durante una época que ha estado marcada por una grave y profunda crisis institucional, como demuestra que sea ella ahora la novena jefa de Estado en apenas una década.

"El respaldo y la responsabilidad de un Congreso te permite hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos. Entonces, eso no es gobernar", ha dicho Fujimori en una entrevista concedida al podcast del periodista Ismael Cala, emitida este miércoles, la primera desde que las autoridades electorales confirmaron su triunfo.

Fujimori ha reconocido que durante esta última década su partido Fuerza Popular, así como el resto de formaciones aliadas, encabezó una dinámica de conflicto que ha marcado todos estos años. "Es verdad también que en un momento caímos en el círculo vicioso de la confrontación", ha reconocido.

"Pero de eso aprendemos", ha afirmado Fujimori, quien ahora apuesta por una relación entre Legislativo y Ejecutivo alejada de esa confrontación que ha venido imperando estos últimos años y de la que su partido es responsable en parte.

En otro orden de cosas, la nueva presidenta de Perú se ha comprometido a centrar sus primeros cien días de gobierno en la lucha contra el crimen y la inseguridad que desde hace unos años golpea el país, reactivar la economía, así como a prepararse y contener los riegos del fenómeno de 'El Niño'.