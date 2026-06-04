Perú.- Fujimori evita afirmar que respetará los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales si pierde

Keiko Fujimori. - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Fuerza Popular a las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, no ha descartado este jueves la posibilidad de no reconocer los resultados de la segunda vuelta de este domingo, en la que se enfrenta al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, sobre quien tiene una ligera ventaja, según los sondeos.

"Bueno, vamos a ver. Que se pronuncie el pueblo peruano", ha respondido Fujimori a su paso por la ciudad de Chiclayo, cuando la prensa le ha preguntado si reconocería los resultados en caso de no ganar, informa el diario 'La República'.

A lo largo de toda la campaña electoral, la candidata de la ultraderecha ha agitado viejos fantasmas sobre el fraude electoral, aprovechando las irregularidades que se produjeron durante la primera vuelta del 12 de abril.

Una postura que ya ha adoptado en varias ocasiones, como cuando en 2021 no reconoció el triunfo de su oponente, Pedro Castillo, alegando un supuesto fraude en las urnas que no supo probar.

La última encuesta de Ipsos publicada la semana pasada otorga a la candidata de Fuerza Popular el 38% de los votos frente el 35% de su rival de Juntos por el Perú, después de que a finales de abril estuvieran empatados.