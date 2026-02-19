Perú.- Fujimori lamenta la investidura presidencial de Balcázar y advierte de que la democracia peligra en Perú

Archivo - La expresidenta peruana y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Perú y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha lamentado que "la izquierda radical vuelva a gobernar" después de que este miércoles José María Balcázar, de Perú Libre, haya sido investido presidente interino tras la destitución de José Jerí en una moción de censura.

"Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con (Rafael) López Aliaga a la cabeza", ha señalado en redes sociales, aludiendo al exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular.

La dirigente de Fuerza Popular --la principal fuerza del Congreso-- ha recordado que "lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta", por lo que ha emplazado a la formación conservadora a no "perder más tiempo".

"Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro", ha advertido, antes de asegurar que "con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación".

Sus declaraciones llegan después de que el Congreso de Perú haya proclamado al diputado Balcázar nuevo jefe del Estado, al obtener este el respaldo de 64 miembros de la cámara frente a los 46 obtenidos por Maricarmen Alva, presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha) en una segunda votación.

Balcázar, que ejercerá el cargo hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que será investido presidente el vencedor de las próximas elecciones, convocadas para el 12 de abril--, ha sido elegido en una segunda votación, puesto que ninguno de los cuatro candidatos presentados en la víspera logró los 59 apoyos necesarios para ello.

Este mismo domingo, las formaciones de Fujimori y López Aliaga protagonizaron una pelea a cuenta de la situación política de Jerí, en particular por la negativa del partido de la expresidenta a respaldar las mociones de censura contra el ya destituido mandatario, a lo que Renovación Popular respondió acusando a Fujimori de avalar la corrupción.

Una moción de censura se llevó por delante este martes al presidente interino tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias.