Perú.- GES 2026: jóvenes reclaman participar en las decisiones de desarrollo del país

Andina/Cerca De 6,7 Millones De Personas Entre

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

En el Perú existen cerca de 6,7 millones de personas entre los 18 y 29 años, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte del electorado nacional, además de ser el grupo demográfico que convivirá durante las próximas décadas con las consecuencias de las decisiones que hoy se adopten en materia territorial, ambiental, laboral y de desarrollo.

Frente a esta realidad, Daniela Rotalde, colíder del Espacio Jóvenes del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026) y directora de la consultora Ambos, enfatizó que este sector poblacional exige un rol activo.

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“Los jóvenes no quieren ser invitados únicamente a escuchar ni participar de manera simbólica en las decisiones sobre el desarrollo de sus territorios. Quieren formar parte de ellas desde el inicio”, comentó.

La especialista en comunicación estratégica e investigación social advirtió que la viabilidad y sostenibilidad de cualquier proyecto depende directamente de incorporar la perspectiva de las nuevas generaciones.

Señaló que con frecuencia se diseñan estrategias de largo plazo para territorios donde los jóvenes son mayoría, pero pocas veces son escuchados, precisando que el problema no radica en la apatía, sino en que muchos espacios fueron creados desde la lógica adulta y no reconocen otras formas de involucramiento.

“Miles de jóvenes participan activamente a través de voluntariados, organizaciones comunitarias, iniciativas culturales y proyectos ambientales, planteando demandas concretas: en educación, buscan una formación orientada al pensamiento crítico; en seguridad, exigen habitar el espacio público con libertad; y en lo ambiental, consideran inseparables la protección del entorno, la inclusión social y la reducción de brechas”, comentó a Red de Comunicación Regional (RCR).

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Ante este panorama, la investigadora agregó que elEspacio Jóvenes del GESS 2026busca convertirse en una plataforma parapotenciar liderazgos territoriales y promover el diálogo directo entre la juventud, las empresas, la academia, el Estado y la sociedad civil, exhortando a las organizaciones a preguntarse qué deben cambiar para generar una participación auténtica.

El Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026)se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto en Lima, reuniendo a líderes empresariales, representantes del Estado, académicos y colectivos juveniles. Las inscripciones para formar parte del encuentro se encuentran disponibles en https://gess.pe/registration/" target="_blank" class="ApplyClass">gess.pe/registration/.

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