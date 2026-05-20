Gobierno activa atención frente a desastres bajo enfoque de eficiencia en el gasto público

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

El Gobierno del presidente José María Balcázar activó la atención frente a desastres bajo un enfoque de eficiencia en el gasto público, a fin de evitar que los daños en la infraestructura interrumpan la actividad macroeconómica del país.

Así, la rápida intervención,con más de 3.5 millones de soles en combustible transferidos a gobiernos localesy eldespliegue de 9 mil 758 efectivos militares, permitió mantener 473 vías en estado normal hasta mediados de mayo, garantizando el flujo de mercancías hacia los mercados mayoristas y los puertos de exportación.

Además, elSeguro Agrícola Catastrófico indemnizó a 21 mil 175 productores con más de 23 millones de soles, tras los daños que sufrieron sus hectáreas de cultivo.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas,a través de los Conectamef a nivel nacional, ejecutó 180 asistencias técnicas y capacitó a más 3 mil usuariosen los sistemas administrativos bajo su rectoría, orientados a la atención de las emergencias bajo estándares de oportunidad y transparencia

Asimismo,el Banco de la Nación y la Oficina de Normalización Previsional garantizaron la continuidad de las cadenas de pagosy los servicios financieros en las zonas declaradas en emergencia, evitando rupturas en la liquidez de los mercados locales.

Para optimizar estos esfuerzos,se aprobó el nuevo Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), el cual ha acortado los tiempos de atención y transferencia de más de seis meses a aproximadamente 13 días hábiles.

A la fecha,el Fondes viene priorizando cerca de 104.9 millones de solespara 179 gobiernos locales afectados.

De igual modo, se cuenta con elBono de Arrendamiento para Emergencias (BAE)para familias cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables por los embates climáticos.

También, a través de los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH),el Gobierno entregó más de mil 981 toneladas de ayuda humanitaria a 18 regiones, beneficiando a más de 166 mil peruanos.

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