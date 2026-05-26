Gobierno afianza medidas preventivas para mitigar impacto del fenómeno de El Niño Costero

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

A fin de garantizar la respuesta articulada del Ejecutivo para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño Costero, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, lideró una reunión de coordinación multisectorial en la que instó a los titulares de los sectores y a los organismos científicos a adoptar las medidas preventivas necesarias para anticipar las crisis y priorizar la protección de las familias vulnerables.

“Como Gobierno tenemos que estar preparados ante las contingencias, sobre todo el Instituto Nacional de Defensa Civil, no solo abastecido en lo que necesitan para apoyar a la población, sino también en preparar a sus Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres. A este esfuerzo se suman nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes darán la primera respuesta”, enfatizó el jefe del gabinete ministerial.

En esa línea, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)enfatizó que la gestión de desastres debe abarcar desde la prevención hasta la rehabilitación. Por ello, exhortó a los presentes a garantizar la culminación de los trabajos de refacción de las zonas afectadas.

Adicionalmente,exigió celeridad a las instancias correspondientes para asegurar a los gobiernos locales la disponibilidad de los recursosen un plazo máximo de siete días, cuando estos lo requieran.

El encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), congregó a losministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Producción, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, y los viceministros de los sectores Transportes y Comunicaciones y Educación.

También asistieron los representantes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Como se recuerda,el Enfen señaló en comunicado de quincena de mayo que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. El organismo pronostica una mayor probabilidad de que el evento se prolongue hasta febrero de 2027 con una magnitud débil, y advierte sobre la posibilidad de alcanzar una intensidad moderada entre mayo y agosto de 2026.

Frente a este escenario,el Gobierno de transición reafirma su compromiso de dejar una ruta trazada para la próxima gestión gubernamental, a fin de que se anticipe a las crisis, y que priorice la protección de la vida y los medios de subsistencia de las familias peruanas más vulnerables.

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